SHE LOVES YOU LYRICS – Jassi Gill

She Loves You Lyrics by Jassi Gill is model new Punjabi tune from Alll Rounder and music of this newest tune is given by Starboy X. She Loves You tune lyrics are penned down by Mani Longia whereas music video has been launched by Jassie Gill.

She Loves You Track Particulars: Track: She Loves You Album: Alll Rounder Singer: Jassi Gill Lyrics: Mani Longia Music: Starboy Music x Label: Jassi Gill

She Loves You Lyrics



Oho Laindi Dekhi Fundamental

Oh Taan Bada Changa

Ehe Kehndi Dekhi Fundamental Ho Tere Layi StandOho Laindi Dekhi FundamentalOh Taan Bada ChangaEhe Kehndi Dekhi Fundamental Ho Tere Layi Stand

Oho Laindi Dekhi Fundamental

Oh Taan Bada Changa

Ehe Kehndi Dekhi Fundamental Ho Tere Agge Uncha

Bol Boleya Na Ohne Kade

Par Tera Gussa Roz

Sehndi Vekhi Fundamental Haaye Kitte Tu Dilasa

Ohnu Fokkan Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Dekhi Dilan

Ohnu Kitte Dhokha Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Dekhi Dilan

Ohnu Kitte Dhokha Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Haaye Sachi Kinna Kardi Ae Oh Tera

Haddon Wadh Kardi Ae Monh Tera

Tera Vi Farz Bane Pyar Kare Ohnu

Saara Kujh Ohda Jo Jo Tera Oh Dilon Chaun Waleya Nu

Enna Ni Satayi Da

Mann Lai Tu Sohneya

Oh Yaar Ni Rawai Da Rabb Naalo Pehlan Je Koyi

Naam Thodda Lainda Hove

Sachi Aise Yaar Nu

Paani Ankhan Ch Le Aaun Da

Tu Mauka Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Dekhi Dilan

Ohnu Kitte Dhokha Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Dekhi Dilan

Ohnu Kitte Dhokha Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Kari Di Hundi Aa

Respect Oh Pyar Di

Oh Jaan Ni Kaddi Di

Kade Eddan Kar Naar Di Teri Har Gall Oh Taan

Sahe Pyar Badle Oye

Eh Taan Nahio Gall Bani

Pakke Ikraar Di Ho Dekhi Dilan Dekhi

Ohnu Use Na Kari

Ohnu Chhadd Hor Koyi

Select Na Kari Mann Bhar Gaya Hunn

Eh Ton Ki Aa Laina

Enni Vi Tu Dilan

Soch Unfastened Na Kari Mani Roohon Pyar Kari

Bhavein Koka Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Dekhi Dilan Dekhi

Kitte Dhokha Na Dayi

Oh Tainu Pyar Kardi Ae Ho Dekhi Dilan Dekhi

Kitte Dhokha Na Dayi

Oh Kudi Pyar Kardi Ae.. She Loves You Music Video Written by:

Mani Longia

