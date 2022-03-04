SILVER BOX LYRICS – Jigar x Gurlez Akhtar

Desi Crew, Desi Crew..

Kaala Suit Zehar Aa

Snake Diye Bachiye

Ve Lambeyan Di Bhand Ankh

Ainkan Naal Dhakki Ae

Tu 24 Munda 26 Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da

Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Ho Ho Ho..

Khoriye Ch Gundi Phire

Baal Billo Silki

Ve Mode Utton Golden

Chunni Jaave Tilki

Ho Maan Ni Rakaane

Tera Rang Kalla Milky

Ve Baddlan Da Kehar

Utton Koka Jaave Chilki

Nakhra Vi Gall Waddi Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da

Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Oye Hoye Aaye Haaye

Chah Pinde Kossi

Peg Launde Thanda Thara

Ve Chalda Shagul Thodda

Har Shanivaar Aa

Ho Daaru Da Bhatinde Aaleyan Da

Pehla Pyar Aa

Ve Utton Kaptaan Teri

Bottle Jehi Naar Aa

Nasal Munda Kabbi Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da

Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Ho Ho Ho..

Ho Chhadd Da Ni Kach Jatt

Hath Jihde Pherdae

Ve Kamm Thodda Chakkma Jeha

Chhittar Parade Dae

Ni Aisa Kehda Saala

Jehda Sadde Naal Nehrde

Ni Zulfan Da Bacha

Gallan Meriyan Nu Chhed Dae

Khangura Goli Vajji De Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae

Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da

Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae

Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera

Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae