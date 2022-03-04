SILVER BOX LYRICS – Jigar x Gurlez Akhtar
Silver Box Lyrics by Jigar ft. Gurlez Akhtar is brand new Punjabi song sung by Jigar, Gurlez Akhtar and this latest song is featuring Maalvi Malhotra. Silver Box song lyrics are penned down by Kaptaan while music is given by Desi Crew and video has been directed by Yug.
|Song:
|Silver Box
|Singer:
|Jigar, Gurlez Akhtar
|Lyrics:
|Kaptaan
|Music:
|Desi Crew
|Starring:
|Jigar, Malvi Malhotra
|Label:
|Speed Records
Silver Box Lyrics
Desi Crew, Desi Crew..
Kaala Suit Zehar Aa
Snake Diye Bachiye
Ve Lambeyan Di Bhand Ankh
Ainkan Naal Dhakki Ae
Tu 24 Munda 26 Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da
Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Ho Ho Ho..
Khoriye Ch Gundi Phire
Baal Billo Silki
Ve Mode Utton Golden
Chunni Jaave Tilki
Ho Maan Ni Rakaane
Tera Rang Kalla Milky
Ve Baddlan Da Kehar
Utton Koka Jaave Chilki
Nakhra Vi Gall Waddi Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da
Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Oye Hoye Aaye Haaye
Chah Pinde Kossi
Peg Launde Thanda Thara
Ve Chalda Shagul Thodda
Har Shanivaar Aa
Ho Daaru Da Bhatinde Aaleyan Da
Pehla Pyar Aa
Ve Utton Kaptaan Teri
Bottle Jehi Naar Aa
Nasal Munda Kabbi Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da
Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Ho Ho Ho..
Ho Chhadd Da Ni Kach Jatt
Hath Jihde Pherdae
Ve Kamm Thodda Chakkma Jeha
Chhittar Parade Dae
Ni Aisa Kehda Saala
Jehda Sadde Naal Nehrde
Ni Zulfan Da Bacha
Gallan Meriyan Nu Chhed Dae
Khangura Goli Vajji De Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Haan Noor Mukh Te Suroor Meri Ankh Da
Ve Jatta Ghare Kaddi Te Gaya Ae
Payi Jatt Di Gaddi Ch Rang Tera
Ni Chandi Aali Dabbi Te Gaya Ae
Silver Box Music Video
Written by:
Kaptaan
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