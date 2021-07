SPACs on Trial – The New York Times

Les procureurs fédéraux et les autorités de réglementation des valeurs mobilières enquêtent sur la crédibilité des demandes de précommande de Lordstown Motors, un constructeur de camions électriques qui a été rendu public via SPAC l’année dernière. La SEC a récemment réglé une action civile avec plusieurs parties impliquées dans la fusion de la société de technologie spatiale Momentus avec une SPAC, affirmant que le fait de mentir aux sponsors sur les véritables perspectives d’une entreprise ne les a pas absous d’un « défaut d’entreprendre une diligence raisonnable adéquate ».

VOICI CE QUI SE PASSE

Plus de mandats de vaccination et de délais de retour au bureau. Le président Biden a confirmé de nouvelles exigences pour que les travailleurs fédéraux soient vaccinés, et le Pentagone a imposé les mêmes règles à l’armée. Dans le monde de l’entreprise, le groupe hôtelier Union Square de Danny Meyer exigera que les employés et les clients dînant à l’intérieur de ses restaurants soient vaccinés, et Uber a annoncé un mandat de vaccination pour les employés et repoussé la réouverture de son bureau à octobre.

Amazon clôt une saison de gains technologiques triomphante. Le géant du commerce électronique a réalisé un bénéfice de 7,8 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre, soit près de 50% de plus qu’il y a un an. Bien qu’il y ait eu des signes que les gens n’achètent plus autant en ligne qu’avant, les autres secteurs d’activité d’Amazon, comme le cloud computing, ne montrent aucun signe de ralentissement.

L’économie américaine revient à des niveaux prépandémiques. Le PIB est sorti de son trou induit par la pandémie au deuxième trimestre, tiré par les dépenses de consommation. Mais les économistes s’attendaient à une croissance encore plus forte, et la propagation de la variante Delta du coronavirus pourrait faire dérailler la reprise.