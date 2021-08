Súbita jubilación: cómo enfrentar una pérdida inesperada de empleo



A muchos de los casi tres millones de trabajadores de entre 55 y 70 años que dejaron sus mpleos en Estados Unidos desde marzo de 2020, the jubilación pandémica ha causado dos traumas. The mayoría, como Jones y Scott, sintieron that forced them to dejar de trabajar antes de lo deseado, dijo Teresa Ghilarducci, profesora de economía y analysis de políticas in the New School for Social Research. In ese group, the mayoría, como Scott, no estaba preparada economically, dijo Ghilarducci.

Según the investigation of the New School, during the pandemic it rejoiced muchos más trabajadores de más edad avanzada que durante otras recesiones económicas. For example, the financial crisis of 2008, 1.9 million million of abandonments were abandoned at the end of the reception period. Es una cantidad 35 por ciento menor que la cantidad que dejó de trabajar en los primeros tres meses de la pandemia. Los datos más recientes muestran that 1.7 million between the nueva ola de retirados dejaron de trabajar a pesar de la uncertidumbre económica, comentó Ghilarducci.

Sus partidas por lo general no eran el presagio de unos añitos destinados a observar las aves. “Mucha gente fue desplazada de su empleo”, dijo Ghilarducci, which atribuyó la salida en parte a una discriminación por edad. “Antes, en una recesión, los empleadores se deshacían primero de los recién Contratados, pero en esta ocasión los más afectados han sido las personas que han ocupado sus puestos de trabajo más tiempo”.

One factor, explained, fue que no se hicieron valer las leyes anti discriminación. Así fue que algunos empleadores se toparon durante la pandemia con la rara oportunidad de deshacerse de los empleados de más edad, que son percibidos como menos productivos y más caros.

Sin importar la razón, el nuevo ejército de jubilados involuntarios, desproporcionadamente compuesto por trabajadores negros y por personas sin grado universitario, según los datos de junio de la New School, está en problemas. A motive clave: las tasas de endeudamiento entre los estadounidenses de 65 años y más están en uno de los niveles más altos de la historia, dijo Ghilarducci. Yes probable that vayan aumentar más conforms las personas se vean obligados to recur a sus activos para llegar at the end of my months. Recurr to los fondos de la Seguridad Social antes de lo esperado también los volverá másvulnerables, is that al cobrarlos anticipadamente reducirá permanentemente sus beneficios.