The Corporate Vaccine Gap – The New York Times

Une division de classe sur les vaccins

Le vent a commencé à tourner sur les mandats des entreprises en matière de vaccins, des entreprises telles que Disney, Facebook, Google et Walmart ayant récemment introduit des exigences plus strictes pour les employés qui retournent sur le lieu de travail. Mais les politiques s’accompagnent de mises en garde importantes alors que les dirigeants jonglent avec la santé publique, les relations de travail et les résultats.

Le mandat de vaccination de Walmart ne couvre pas les employés les plus vulnérables de l’entreprise : travailleurs dans ses magasins et entrepôts. Le détaillant, le plus grand employeur privé des États-Unis, a annoncé une vaccination obligatoire pour les employés de son siège social et pour les gestionnaires qui voyagent à l’intérieur du pays. Pour une idée de l’échelle, environ 17 000 des 1,6 million d’employés de Walmart travaillent à son siège social. Pour les travailleurs qui ne répondent pas aux exigences, Walmart double son incitation en espèces à se faire vacciner, à 150 $.

Les syndicats et les pénuries de main-d’œuvre compliquent le tableau. L’une des craintes que les entreprises ont de vastes mandats en matière de vaccins est qu’elles pourraient chasser des employés à un moment où les travailleurs sont déjà rares, en particulier dans des secteurs comme la vente au détail et les restaurants. (En même temps, ne pas exiger de vaccins peut rendre d’autres groupes de travailleurs anxieux et plus susceptibles de démissionner.) Négocier des mandats avec les syndicats, qui sont eux-mêmes mitigés sur la question, ajoute de la complexité.

Jusqu’à présent, à l’exception des soins de santé, les mandats de vaccination des entreprises ont tendance à couvrir les cols blancs que les cadres veulent retrouver au bureau, et non les travailleurs à faible revenu en première ligne qui sont moins susceptibles d’être vaccinés.

Combler le fossé. “Si vous regardez la division de ceux qui ne sont pas vaccinés, ce sont les personnes à faible revenu, ce sont les personnes qui sont moins susceptibles d’être assurées, ce sont les personnes dans les États qui reflètent la politisation de la pandémie”, a déclaré le Dr Kirsten. Bibbins-Domingo, vice-doyen pour la santé de la population et l’équité en santé à l’Université de Californie à San Francisco. Les entreprises qui adoptent des mandats partiels qui « creusent davantage » cet écart, a-t-elle déclaré, « n’iraient pas plus loin » dans la réalisation de ce que les campagnes de vaccination sont censées accomplir.

VOICI CE QUI SE PASSE

Les sénateurs ont mis la dernière main à un projet de loi sur les infrastructures. Après avoir travaillé tout le week-end sur la législation bipartite de 1 000 milliards de dollars, qui compte plus de 2 700 pages, ils prévoient un vote à la chambre cette semaine. Certains démocrates progressistes à la Chambre pourraient retarder l’adoption du projet de loi en affirmant que leur soutien est lié à un budget de 3 500 milliards de dollars.