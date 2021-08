The Labor Market’s Message – The New York Times

Ce que disent les rapports sur les emplois

Ce matin, le gouvernement rendra compte du nombre de travailleurs que les employeurs américains ont ajoutés à leur masse salariale en juillet. Les économistes s’attendent à un grand nombre – jusqu’à 850 000 – un autre signe que la reprise économique se poursuit.

Les enjeux sont plus élevés que d’habitude, car diverses mesures de relance d’urgence sont sur le point d’expirer, le projet de loi sur les infrastructures est sur le point d’être adopté et la Fed envisage comment et quand réduire ses efforts extraordinaires pour soutenir l’économie pendant la pandémie. Les économistes ont les yeux rivés sur le nombre d’emplois créés ainsi que sur les salaires, qui ont augmenté de 3,6 % en juin par rapport à il y a un an. Voici comment interpréter les résultats.

Faibles gains d’emplois et peu de croissance des salaires : C’est mauvais. La variante Delta du coronavirus cause plus de dommages économiques que prévu. Le Congrès pourrait accélérer le projet de loi sur les infrastructures et le président Biden pourrait émerger avec plus de poids pour faire passer un budget plus important. Quant à la Fed ? L’urgence de réduire les achats d’obligations et d’augmenter éventuellement les taux d’intérêt s’estompe.

Faibles gains d’emplois, mais gros bond des salaires : C’est acceptable. Vincent Reinhart, économiste en chef de Mellon, souligne une inadéquation croissante entre les employeurs et les demandeurs d’emploi, et note que l’économie ne faiblit pas encore. Ce n’est pas un obstacle pour un projet de loi sur les infrastructures, mais cela rend plus difficile l’adoption d’un gros budget. La Fed, quant à elle, doit enfiler l’aiguille entre la hausse de l’inflation et un marché du travail qui ne croît pas aussi vite qu’elle le pourrait.