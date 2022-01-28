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THOZHI LYRICS – Hey Sinamika

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THOZHI LYRICS – Hey Sinamika
Written by admin
THOZHI LYRICS – Hey Sinamika

THOZHI LYRICS – Hey Sinamika

Yaarodum Kaanaadha Thooymaiyai
Unnil Naan Kaangiren
Mun Enrum Illaadha Aasaigal
Unnaale Naan Kolgiren

Vazhiyile Idhayathin Nizhalaay
Neelginraay Naan Oaya
Vizhiyilae Thelithidum Kadalaay
Aaginraay En Seyvaen

Solladee Thozhi Thozhi
Ennarunthozhi Solladee

Hey Kannadiyae!
En Pimbam Ennai Poal Illaiyae
Unil

Hey En Vaanoliyae
En Pechu Thooral Poal Kaetkudhae
Unil

Hey En Nizharthunaiyae
Murattu Maunam Menmaiyaay Paesuma?

Hey Hey Uyirkkadhavae
Thirakkumboadhae
Aayiram Vaasamveesumaa

Thozhi Thozhi
Ennarunthozhi Solladee

Needhana Ennulle Veezhvadhu
Theera Thooralgalaay
Needhana Ennullae Moolvadhu
Thoongadha Theeppookkalaay

Kavidhaigal Suvaitnidum Thunaiyaay
Neeyaanaay Neeyaanaay
Purindhida Varigalin Porulai
Kaetkinraay En Seyvaen?

Solladee Solladee
Solladee Solladee
Thozhi Thozhi Solladee

Thozhi Thozhi
Ennarunthozhi Solladee

#THOZHI #LYRICS #Hey #Sinamika

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