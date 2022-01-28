THOZHI LYRICS – Hey Sinamika
Yaarodum Kaanaadha Thooymaiyai
Unnil Naan Kaangiren
Mun Enrum Illaadha Aasaigal
Unnaale Naan Kolgiren
Vazhiyile Idhayathin Nizhalaay
Neelginraay Naan Oaya
Vizhiyilae Thelithidum Kadalaay
Aaginraay En Seyvaen
Solladee Thozhi Thozhi
Ennarunthozhi Solladee
Hey Kannadiyae!
En Pimbam Ennai Poal Illaiyae
Unil
Hey En Vaanoliyae
En Pechu Thooral Poal Kaetkudhae
Unil
Hey En Nizharthunaiyae
Murattu Maunam Menmaiyaay Paesuma?
Hey Hey Uyirkkadhavae
Thirakkumboadhae
Aayiram Vaasamveesumaa
Thozhi Thozhi
Ennarunthozhi Solladee
Needhana Ennulle Veezhvadhu
Theera Thooralgalaay
Needhana Ennullae Moolvadhu
Thoongadha Theeppookkalaay
Kavidhaigal Suvaitnidum Thunaiyaay
Neeyaanaay Neeyaanaay
Purindhida Varigalin Porulai
Kaetkinraay En Seyvaen?
Solladee Solladee
Solladee Solladee
Thozhi Thozhi Solladee
Thozhi Thozhi
Ennarunthozhi Solladee
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