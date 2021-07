Tu celular te espía, ¿seguirás permitiéndolo?

It will exasperate me that todavía no existan leyes federales that restrinjan la recolección o el uso de datos de localización. Si hiciera una lista de tareas tecnológicas para el Congreso, esas restricciones estarían en lo más alto de mi agenda. (Me animan algunas de las propuestas del Congreso y la legislación estatal pendiente para restringir aspects de la recopilación o el uso de datos de localización personal).

The mayoría de los estadounidenses has saben que los teléfonos rastrean nuestros movimientos, aunque no conozcamos necesariamente todos los detalles escabrosos. Y sé lo fácil que puede ser sentimentse resignado y enfadado o simplye pensar: “¿Y qué?”. Quiero resist to ambas reacciones.