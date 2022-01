Tumko Dekha To Pyar Aa Gaya Lyrics by Raj Barman is model new Hindi tune sung by Raj Barman and this newest tune is that includes Mohsin Khan, Shivangi Verma. Tumko Dekha Toh Pyaar Aagaya tune lyrics are penned down by Liaqat Jafri whereas music is given by Raees, ZAIN-Sam and video has been directed by Ashish Rai.

Tumko Dekha Toh Pyaar Aagaya Tune Particulars: Tune: Tumko Dekha Toh Pyaar Aagaya Singer: Raj Barman Lyrics: Liaqat Jafri Music: Raees, Zain-Sam Starring: Shivangi Verma, Mohsin Khan Label: Zee Music Firm

Tumko Dekha To Pyar Aa Gaya Lyrics



Kuchh Ansuna Sa Solar Liya Hmm Hmm..Kuchh Ankaha Sa Keh DiyaKuchh Ansuna Sa Solar LiyaKuchh Ankaha Sa Keh DiyaKuchh Ansuna Sa Solar Liya Tumko Dekha To Pyar Aa Gaya

Aa Tujhe Apne Dil Mein Basa Loon Tumko Dekha Toh Pyar Aa Gaya

Ajnabee Ishq Ko Aajmana Par Mujhe Aitbaar Aa Gaya

Tumko Dekha Toh Pyaar Aagaya

Apni Yaadon Mein Tumko Pukaara Tumpe Dil Baar Baar Aa Gaya

Tumko Dekha Toh Pyaar Aagaya

Tumko Dekha Toh Pyaar Aagaya

Music Video

Written by:

Liaqat Jafri

