UNTOUCHABLE LYRICS – Tegi Pannu

Untouchable Lyrics by Tegi Pannu is model new Punjabi tune sung by Tegi Pannu and this newest tune is that includes Tivneet Kaur. Untouchable tune lyrics are additionally penned down by Tegi Pannu whereas music is given Manni Sandhu and video has been directed by Rohit Negah, Savvy Singh.

Untouchable Track Particulars: Track: Untouchable Singer: Tegi Pannu Lyrics: Tegi Pannu Music: Manni Sandhu Starring: Tegi Pannu, Tivneet Kaur Label: Collab Creations

Untouchable Lyrics

Manni Sandhu! Ankhan Te Parda Rehnda

Gucci Deyan Shade’an Da

Thoda Jeha Shaunki Allhade

Low Taper Fade’an Da Aira Gaira Na Jaani

Majhe Da Shor Ni Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde

Leekan Aa Kadhaunde

Dilan De Aa Chor Ni Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave

Nehde Nehde Jaave

Koyi Gabbru Da Tod Ni Haan Gabbru Da Tod Ni

Ho Gabbru Da Tod Ni Gall Karne De Phirein

Labhdi Bahaane Ni

Bahutiyan Ni Paunda Munda

Publish’an Rakaane Kehndi Message Essential Kitta Seen

Karda Ni Pattu Khaure

Mere Ton Alava Kehdi Shautan Te Lattu

Essential Taan Haar Humb Kaiyan

Jaan Laike Taan Chhaddun Ni Tu Pattan Ton Aa

Leede Paundi Bheede

Te Jatt Vi Aa Cheede

Koyi Dassne Di Load Ni Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde

Leekan Aa Kadhaunde

Dilan De Aa Chor Ni Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave

Nehde Nehde Jaave

Koyi Gabbru Da Tod Ni Ni Oh Jhalle Hoye Raund

Jatt Bhareya Barood Ni

Dekhi Trade Ch

Paunda Essential Kharood READ Also SHAARU IN TOWN LYRICS - Super Sharanya Mauke Utte Vaarde Aan

Saddi Aehi Aa Pehchan

Raula Paake Na Essential Karaan

Daleri Da Elaan Mod Vaar Bandeyan Ch Ni

Sada Aauga Ni Naa Ni Char Din Da Je

Chauni Ae Fling Ni

Na Kar Mainu Ring

Ja Labh La Koyi Hor Ni Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde

Leekan Aa Kadhaunde

Dilan De Aa Chor Ni Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave

Nehde Nehde Jaave

Koyi Gabbru Da Tod Ni

Ho Gabbru Da Tod Ni Ho Gabbru Da Tod Ni Manni Sandhu! Untouchable Music Video Written by:

Tegi Pannu

Discovered Any Mistake in Lyrics?, Please Report In Contact Part with Right Lyrics!