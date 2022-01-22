UNTOUCHABLE LYRICS – Tegi Pannu
|Track:
|Untouchable
|Singer:
|Tegi Pannu
|Lyrics:
|Tegi Pannu
|Music:
|Manni Sandhu
|Starring:
|Tegi Pannu, Tivneet Kaur
|Label:
|Collab Creations
Untouchable Lyrics
Ankhan Te Parda Rehnda
Gucci Deyan Shade’an Da
Thoda Jeha Shaunki Allhade
Low Taper Fade’an Da
Aira Gaira Na Jaani
Majhe Da Shor Ni
Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde
Leekan Aa Kadhaunde
Dilan De Aa Chor Ni
Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave
Nehde Nehde Jaave
Koyi Gabbru Da Tod Ni
Haan Gabbru Da Tod Ni
Ho Gabbru Da Tod Ni
Gall Karne De Phirein
Labhdi Bahaane Ni
Bahutiyan Ni Paunda Munda
Publish’an Rakaane
Kehndi Message Essential Kitta Seen
Karda Ni Pattu Khaure
Mere Ton Alava Kehdi Shautan Te Lattu
Essential Taan Haar Humb Kaiyan
Jaan Laike Taan Chhaddun
Ni Tu Pattan Ton Aa
Leede Paundi Bheede
Te Jatt Vi Aa Cheede
Koyi Dassne Di Load Ni
Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde
Leekan Aa Kadhaunde
Dilan De Aa Chor Ni
Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave
Nehde Nehde Jaave
Koyi Gabbru Da Tod Ni
Ni Oh Jhalle Hoye Raund
Jatt Bhareya Barood Ni
Dekhi Trade Ch
Paunda Essential Kharood
Mauke Utte Vaarde Aan
Saddi Aehi Aa Pehchan
Raula Paake Na Essential Karaan
Daleri Da Elaan
Mod Vaar Bandeyan Ch Ni
Sada Aauga Ni Naa
Ni Char Din Da Je
Chauni Ae Fling Ni
Na Kar Mainu Ring
Ja Labh La Koyi Hor Ni
Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde
Leekan Aa Kadhaunde
Dilan De Aa Chor Ni
Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave
Nehde Nehde Jaave
Koyi Gabbru Da Tod Ni
Ho Gabbru Da Tod Ni
Ho Gabbru Da Tod Ni
Manni Sandhu!
Untouchable Music Video
Written by:
Tegi Pannu
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