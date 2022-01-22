Lyrics

UNTOUCHABLE LYRICS – Tegi Pannu

14 seconds ago
Add Comment
by admin
UNTOUCHABLE LYRICS – Tegi Pannu
Written by admin
UNTOUCHABLE LYRICS – Tegi Pannu

UNTOUCHABLE LYRICS – Tegi Pannu

Untouchable Lyrics by Tegi Pannu is model new Punjabi tune sung by Tegi Pannu and this newest tune is that includes Tivneet Kaur. Untouchable tune lyrics are additionally penned down by Tegi Pannu whereas music is given Manni Sandhu and video has been directed by Rohit Negah, Savvy Singh.
Untouchable Lyrics Tegi Pannu
Untouchable Track Particulars:
Track: Untouchable
Singer: Tegi Pannu
Lyrics: Tegi Pannu
Music: Manni Sandhu
Starring: Tegi Pannu, Tivneet Kaur
Label: Collab Creations

Untouchable Lyrics

Contents hide
1 Untouchable Lyrics
1.1 Untouchable Music Video
1.1.1 You may additionally like…
Manni Sandhu!

Ankhan Te Parda Rehnda
Gucci Deyan Shade’an Da
Thoda Jeha Shaunki Allhade
Low Taper Fade’an Da

Aira Gaira Na Jaani
Majhe Da Shor Ni

Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde
Leekan Aa Kadhaunde
Dilan De Aa Chor Ni

Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave
Nehde Nehde Jaave
Koyi Gabbru Da Tod Ni

Haan Gabbru Da Tod Ni
Ho Gabbru Da Tod Ni

Gall Karne De Phirein
Labhdi Bahaane Ni
Bahutiyan Ni Paunda Munda
Publish’an Rakaane

Kehndi Message Essential Kitta Seen
Karda Ni Pattu Khaure
Mere Ton Alava Kehdi Shautan Te Lattu
Essential Taan Haar Humb Kaiyan
Jaan Laike Taan Chhaddun

Ni Tu Pattan Ton Aa
Leede Paundi Bheede
Te Jatt Vi Aa Cheede
Koyi Dassne Di Load Ni

Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde
Leekan Aa Kadhaunde
Dilan De Aa Chor Ni

Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave
Nehde Nehde Jaave
Koyi Gabbru Da Tod Ni

Ni Oh Jhalle Hoye Raund
Jatt Bhareya Barood Ni
Dekhi Trade Ch
Paunda Essential Kharood

READ Also  SHAARU IN TOWN LYRICS - Super Sharanya

Mauke Utte Vaarde Aan
Saddi Aehi Aa Pehchan
Raula Paake Na Essential Karaan
Daleri Da Elaan

Mod Vaar Bandeyan Ch Ni
Sada Aauga Ni Naa

Ni Char Din Da Je
Chauni Ae Fling Ni
Na Kar Mainu Ring
Ja Labh La Koyi Hor Ni

Ainni Chheti Nahio Jatt Hath Aunde
Leekan Aa Kadhaunde
Dilan De Aa Chor Ni

Jehde Gabbru Te Ankhiyan Tikave
Nehde Nehde Jaave
Koyi Gabbru Da Tod Ni
Ho Gabbru Da Tod Ni

Ho Gabbru Da Tod Ni

Manni Sandhu!

Untouchable Music Video

Written by:
Tegi Pannu

Discovered Any Mistake in Lyrics?, Please Report In Contact Part with Right Lyrics!

You may additionally like…

#UNTOUCHABLE #LYRICS #Tegi #Pannu

You may also like

About the author

admin

View all posts