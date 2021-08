What Cuomo’s Resignation Means for Business

De nombreux actionnaires de détail ne votent pas, achetant des actions mais n’exerçant pas leur pouvoir d’avoir leur mot à dire sur des choses comme les rémunérations des dirigeants et qui siège au conseil d’administration d’une entreprise. Nell Minow, une experte en droits des actionnaires et en gouvernance d’entreprise, a déclaré que faciliter le vote des utilisateurs de Robinhood pour leurs actions pourrait bouleverser les conseils d’administration des entreprises, tout comme lorsque des millions de commerçants utilisaient l’application pour envoyer des actions mèmes en flèche cette année.

Actualisé 11 août 2021, 7 h 10 HE

“Robinhood était au stade de la maternelle quand il s’agissait de démocratiser Wall Street, et cela le fait passer au moins à la première année du lycée”, a déclaré Minow. Des individus agissant ensemble pourraient obliger les entreprises à prendre l’initiative sur les questions de justice environnementale et sociale, a-t-elle déclaré.

Mais les petits investisseurs ont tendance à se ranger du côté de la direction plus que les investisseurs institutionnels, a déclaré Jonathon Zytnick, chercheur à l’Institute of Corporate Governance and Finance de la NYU Law School. “Les méthodes de vote sont très importantes pour amener les actionnaires des détaillants à voter”, a déclaré Zytnick. “Et les investisseurs de détail peuvent jouer un rôle de surveillance, mais au moins pour le moment, il est presque certainement faux de considérer cela comme un moyen de changement environnemental et social.”

Mais s’il y a quelque chose que les derniers mois nous ont appris, le comportement de grandes foules de petits investisseurs est difficile à prévoir.

Mandats vaccins, quatre façons

Les entreprises exigent de plus en plus des vaccins contre le coronavirus pour leurs employés. Ceci est légalement autorisé et a été retenu dans le cadre de contestations judiciaires. Mais pour diverses raisons, tous les employeurs n’ont pas appliqué de mandats généraux. Voici quatre des approches communes qui ont émergé :

Microsoft exige des vaccins pour tous les employés américains. La société de technologie, qui emploie environ 100 000 personnes aux États-Unis, a déclaré début août qu’elle exigerait une preuve de vaccination pour que tout le personnel, les fournisseurs et les invités puissent entrer dans ses bureaux.

Comprendre l’état des mandats de vaccination aux États-Unis

Walmart exige des vaccinations pour certains, mais pas tous, de ses employés. Le plus grand employeur privé du pays exige des vaccins pour les employés de bureau de son siège et pour les cadres qui voyagent aux États-Unis, mais pas pour la majorité de ses employés, qui travaillent dans ses magasins et entrepôts.