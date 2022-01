Winter Storm: Snow totals for NJ, NY and CT



NEW YORK (WABC) — A quick-moving winter storm introduced a mixture of snow, sleet, and rain throughout the Tri-State on Sunday night time and Monday.

Beneath are snow totals reported to the Nationwide Climate Service by educated observers:

…CONNECTICUT…

…FAIRFIELD COUNTY…

NEW FAIRFIELD 5.0 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

SHELTON 3.0 IN 0120 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

RIDGEFIELD 2.0 IN 0630 AM 01/17 COCORAHS

WESTON 1.5 IN 1235 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

MONROE 1.5 IN 0600 AM 01/17 COCORAHS

NORWALK 1.1 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS

BRIDGEPORT AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

…NEW HAVEN COUNTY…

SEYMOUR 2.8 IN 0200 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

…NEW JERSEY…

…BERGEN COUNTY…

FRANKLIN LAKES 4.6 IN 1230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

MAHWAH 4.1 IN 1200 AM 01/17 PUBLIC

WESTWOOD 2.2 IN 1140 PM 01/16 TRAINED SPOTTER

RIDGEWOOD 1.4 IN 1035 PM 01/16 PUBLIC

EAST RUTHERFORD 1.4 IN 1050 PM 01/16 TRAINED SPOTTER

…ESSEX COUNTY…

LIVINGSTON 2.5 IN 1100 PM 01/16 PUBLIC

WEST ORANGE 2.0 IN 1030 PM 01/16 PUBLIC

NEWARK AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

…HUDSON COUNTY…

HARRISON 1.0 IN 1005 PM 01/16 CO-OP OBSERVER

JERSEY CITY 0.6 IN 0900 PM 01/16 PUBLIC

…PASSAIC COUNTY…

HAWTHORNE 1.4 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS

…UNION COUNTY…

CRANFORD 1.4 IN 1100 PM 01/16 TRAINED SPOTTER

…NEW YORK…

…KINGS COUNTY…

1 SSW FLATBUSH 0.3 IN 1003 PM 01/16 PUBLIC

…NASSAU COUNTY…

MANHASSET HILLS 0.5 IN 0845 PM 01/16 COCORAHS

PLAINVIEW 0.2 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC

…NEW YORK COUNTY…

CENTRAL PARK 0.8 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

…ORANGE COUNTY…

PORT JERVIS 8.4 IN 0630 AM 01/17 COCORAHS

MIDDLETOWN 6.2 IN 0145 AM 01/17 FIRE DEPT/RESCUE

MONROE 5.8 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

1 W GARDNERTOWN 4.2 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC

…QUEENS COUNTY…

WHITESTONE 1.1 IN 0920 PM 01/16 PUBLIC

NYC/LA GUARDIA 0.4 IN 0100 AM 01/17 PUBLIC

LITTLE NECK 0.3 IN 0600 AM 01/17 TRAINED SPOTTER

LITTLE NECK 0.3 SE 0.3 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS

NYC/JFK 0.1 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

…RICHMOND COUNTY…

WESTERLEIGH 0.5 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC

…WESTCHESTER COUNTY…

1 SW BUCHANAN 5.0 IN 0454 AM 01/17 PUBLIC

PEEKSKILL 4.5 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC

3 NNW GOLDENS BRIDGE 4.5 IN 0400 AM 01/17 PUBLIC

CROTON-ON-HUDSON 2.0 IN 1045 PM 01/16 PUBLIC

NEW ROCHELLE 0.7 IN 1000 PM 01/16 PUBLIC

